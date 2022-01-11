В Верхошижемском районе столкнулись 2 фуры и снегоуборочный «КамАЗ»

11 января в Верхошижемском районе произошло массовое ДТП с участием 3 грузовых автомобилей.

Авария случилась в 12.15 на 71-м километре трассы Киров – Советск – Яранск. Водитель грузовика «Урал» с прицепом врезался во встречную «Сканию». После столкновения «Сканию» отбросило на встречный снегоуборщик «КамАЗ».

В результате происшествия пострадали 3 человека. Машины сильно повреждены, «КамАЗ» частично съехал в кювет, а одна из фур перекрыла проезжую часть.

В настоящее время движение транспорта в районе аварии ограничено. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.