В «Водоканале» рассказали, в каких домах Кирова отключат воду

Работники «Водоканала» продолжают работы по отогреву перемерзших трубопроводов.

11 марта работы велись на улице Рудницкого. Здесь перемерз основной участок трубы длиной около сотни метров, из-за чего в дома жителей перестала поступать холодная вода.

Как пояснили коммунальщики, отогрев трубопровода займет около суток. После этого вода вернется в дома кировчан. Кроме улицы Рудницкого, проблемы с водоснабжением 11 марта также возможны на улице Труда, Ленина, Казанской, МОПРа и других. Полный список домов, где будет отключена вода, можно посмотреть здесь. В списке отключений на 12 марта — улица Московская. Во все отключенные дома будет организован подвоз воды.

В «Водоканале» уточнили, что проблемы с перемерзанием водопроводов возникают в основном частном секторе. На сегодня по Кирову отработано более 200 заявок. Узнать о причинах отсутствия воды кировчане могут по номеру диспетчерской службы 699-500.

Ранее в минЖКХ рассказали о многочисленных перемерзаниях водопроводов в Кировской области. Причиной коммунальных ЧП стали аномальные морозы.