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В «Водоканале» рассказали, в каких домах Кирова отключат воду

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Работники «Водоканала» продолжают работы по отогреву перемерзших трубопроводов.

11 марта работы велись на улице Рудницкого. Здесь перемерз основной участок трубы длиной около сотни метров, из-за чего в дома жителей перестала поступать холодная вода.

Как пояснили коммунальщики, отогрев трубопровода займет около суток. После этого вода вернется в дома кировчан. Кроме улицы Рудницкого, проблемы с водоснабжением 11 марта также возможны на улице Труда, Ленина, Казанской, МОПРа и других. Полный список домов, где будет отключена вода, можно посмотреть здесь. В списке отключений на 12 марта — улица Московская. Во все отключенные дома будет организован подвоз воды.

В «Водоканале» уточнили, что проблемы с перемерзанием водопроводов возникают в основном частном секторе. На сегодня по Кирову отработано более 200 заявок. Узнать о причинах отсутствия воды кировчане могут по номеру диспетчерской службы 699-500.

Ранее в минЖКХ рассказали о многочисленных перемерзаниях водопроводов в Кировской области. Причиной коммунальных ЧП стали аномальные морозы.

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Юлия Зорина