В воскресенье в Кировской области стартует весенняя охота на медведя

Больше всего бурых хозяев леса можно будет застрелить на севере региона.

В региональном правительстве сообщили, что на этой неделе открывается весенняя охота на бурых медведей. Она продлится почти два месяца: с 21 марта по 19 мая.

В соответствии с документом министерства охраны окружающей среды, которому с 15 февраля этого года перешли полномочия по управлению и надзору за охотничьими ресурсами от минлесхоза, бумаги на добычу в общедоступных охотничьих угодьях гражданам будут выделять в порядке очереди. Для этого нужно подать заявление лично по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 82, кабинет 12, через Госуслуги или в МФЦ.

Больше всего разрешений выделено в Опаринском районе (34 разрешения), Верхнекамском (16 разрешений) и Белохолуницком (12 разрешений). Как отметили, в министерстве, это касается охоты на медведя лишь в общедоступных угодьях. Поэтому в список не попали Сунский и Санчурский районы. Тем, кто желает поохотиться там, нужно обращаться к охотпользователям, за которыми закреплены охотугодья.

В начале декабря мы сообщали, что за осенний сезон охотники сумели добыть четверть от разрешенного лимита медведей.

Фото: vk.com/ohotnadzorkirov