В воскресенье в Кирове вывезут снег с перекрёстка Маклина и Горького

А также ещё с восьми улиц областного центра. Об этом сообщили в городском управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Опубликован график вывоза снега в Кирове на воскресенье, 26 декабря.

1. Улица Свердлова.

2. Перекресток улиц Маклина и Горького (парковка)

3. Улица Риммы Юровской (от проспекта Строителей до улицы Солнечной).

4. Улица Романа Ердякова.

5. Улица Солнечная (от улицы Риммы Юровской до улицы Екатерины Кочкиной).

6. Улица Производственная (от разворотного круга до улицы Щорса (на четной стороне).

7. Улица Герцена (от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева).

8. Улица Дерендяева (от улицы Спасской до улицы Герцена).

9. Улица Талица (от улицы Проезжей до улицы Боровицкой (разворотный круг — чётная сторона).

В связи с этим владельцам автотранспорта в городском управлении дорожной и парковой инфраструктуры напоминают о соблюдении правил парковки. На опубликованных в графике участке, выставляются временные знаки, сообщающие о ведущихся работах. Парковка в их зоне запрещена.

Фото: admkirov.ru