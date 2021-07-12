В воскресенье в Лебяжском районе в Вятке утонул мужчина

Вечером в воскресенье в Лебяжье в Вятке утонул мужчина.

Как выяснили сотрудники полиции, житель пос.Окуневка приехал в райцентр в гости к приятелю. Мужчины на берегу реки употребляли спиртное. В какой-то момент гость пошел купаться и утонул.

Тело пока не обнаружено, продолжаются поисковые мероприятия.

Кроме того, стала известна судьба мужчины, пропавшего без вести в Кильмезском районе. 3 июля он уехал за дровами с берега реки, где отдыхал с друзьями. Он так и не вернулся, а телефон был выключен.

В ходе поисковых мероприятий полицейские встретили рыбака, который рассказал, что в районе моста слышал звук, будто в воду упало что-то большое. Вскоре ниже по течению на дне реки был обнаружен автомобиль. Его подняли с помощью автокрана. Водитель находился в салоне. Причиной смерти стало утопление.

Фото rgdn.info