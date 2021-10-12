В ВятГУ можно расплатиться за еду взглядом

В столовой ВятГУ запустили новый сервис «Оплата одним взглядом». С его помощью за обед можно заплатить без карты и телефона.

Сервис работает в столовой 1-го корпуса опорного вуза. В его основе лежит использование биометрических данных. Чтобы оплатить купленный обед, достаточно посмотреть на терминал.

Создатели сервиса уверены, что услуга будет пользоваться спросом. Ведь биометрическая оплата – новый шаг в эволюции в плане безопасности и комфорта покупателей.

— Ничего не нужно будет с собой носить, лицо всегда с нами, — говорит руководитель Кировского отделения ПАО Сбербанк Артем Пищик, который вместе с ректором ВятГУ Валентином Пугачем уже протестировал работоспособность сервиса.

Как пообещал ректор, после отработки технологии, «расчеты лицом» могут стать повсеместным сервисом в ВятГУ.

Подключить услугу можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Ранее в Кирове начали выдавать биометрические загранпаспорта.