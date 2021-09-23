В ВятГУ ответят на вопросы по инклюзивному образованию

Специалисты ВятГУ ответят на вопросы кировчан, касающиеся инклюзивного высшего образования и доступной среды.

В Вятском государственном университете действует профильная «горячая линия». В ее рамках проводятся консультации сотрудников вузов, студентов и их родителей, а также работодателей на предмет качества и доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Специалисты call-центра могут ответить на вопросы по следующим направлениям:

нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;

организационно-методическое сопровождение адаптированных образовательных программ;

обеспечение доступной среды;

профориентация в системе довузовской подготовки;

организация подготовки к поступлению и правила приема в образовательную организацию высшего образования;

психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции;

организация образовательного процесса (в том числе практической подготовки) для лиц с ОВЗ и инвалидностью;

содействие трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью.

«Горячая линия» создана на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) ВятГУ. К территории ее ответственности относятся 7 субъектов РФ: Кировская область, Оренбургская область, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика.

Получить консультацию можно по телефону 8 (8332) 742-800 или по электронной почте rumc@vyatsu.ru.

Call-центр работает по следующему графику: