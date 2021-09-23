В ВятГУ ответят на вопросы по инклюзивному образованию

Специалисты ВятГУ ответят на вопросы кировчан, касающиеся инклюзивного высшего образования и доступной среды.
В Вятском государственном университете действует профильная «горячая линия». В ее рамках проводятся консультации сотрудников вузов, студентов и их родителей, а также работодателей на предмет качества и доступности высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Специалисты call-центра могут ответить на вопросы по следующим направлениям:
- нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;
- организационно-методическое сопровождение адаптированных образовательных программ;
- обеспечение доступной среды;
- профориентация в системе довузовской подготовки;
- организация подготовки к поступлению и правила приема в образовательную организацию высшего образования;
- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции;
- организация образовательного процесса (в том числе практической подготовки) для лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- содействие трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью.
«Горячая линия» создана на базе Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) ВятГУ. К территории ее ответственности относятся 7 субъектов РФ: Кировская область, Оренбургская область, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Удмуртская Республика.
Получить консультацию можно по телефону 8 (8332) 742-800 или по электронной почте rumc@vyatsu.ru.
Call-центр работает по следующему графику:
- понедельник – четверг с 8 до 17 часов
- пятница с 8 до 16 часов