В ВятГУ продлят сессии студентам, заболевшим коронавирусом

В ВятГУ продлят сроки итоговой аттестации для студентов, заразившихся коронавирусом. Об этом говорится на сайте опорного вуза.

В учебном заведении сообщили, что с 8 ноября учебный процесс проходит в смешанном формате. Группы, где не выявлено случаев коронавируса, учатся очно. Исключение представляют только заочники, у которых в ноябре началась сессия.

Если в группах очного обучения будут выявлены случаи COVID-19, занятия будут проводиться в дистанционном формате. Если это невозможно, лекции будут перенесены.

Если коронавирус выявят у студентов, проходящих государственную итоговую аттестацию, срок аттестации для заболевших будет продлен.

Принимать участие в массовых мероприятиях, проходящих в университете и не относящихся к учебному процессу, можно будет только по QR-коду. Его могут получить все студенты ВятГУ с 18 лет, сделавшие прививку или переболевшие ковидом в течение последних 6 месяцев.

Актуальный график работы мобильных прививочных пунктов смотрите на сайте «КП».