В ВятГУ составили типовой портрет жителя Кировской области

В опорном вузе занялись изучением культурного кода жителей Кировской области. О первых результатах исследования рассказала руководитель проекта Екатерина Митягина.

В рамках программы «Приоритет – 2030» команда проекта изучила отзывы о кировчанах, оставленные жителями и гостями области на 38 туристических ресурсах. Более чем по 4 тысячам комментариев был создан обобщенный портрет жителя Кировской области с его привычками и особенностями быта.

«Типичный кировчанин» кажется закрытым и суровым. Но при близком общении впечатление меняется с минуса на плюс. Кировчане предстают дружелюбными и отзывчивыми людьми, которые доброжелательны к посторонним и всегда готовы прийти на помощь.

Жители вятской земли любят свой край и не готовы менять место жительства, невзирая даже на ряд его недостатков. Семья в Кировской области превалирует над карьерой. Благодаря этому в регионе сохраняются традиционные ценности и взгляды.

При этом к себе кировчане относятся весьма критически и нередко увлекаются рефлексированием. В целом тональность отзывов про жителей Кировской области можно назвать положительной.

По итогам анализа кировчанам было рекомендовано стараться чаще видеть хорошее в себе и других и не только критиковать, но и самим становиться участниками перемен.

— Проведенная работа дает возможность сделать важные выводы о жителях Кировской области и сформулировать рекомендации для них. Не зацикливайтесь на негативе, настраивайтесь на хорошее, ищите в жизни позитивные стороны. Идите людям навстречу, делайте первый шаг. Здоровайтесь и чаще улыбайтесь! – подытожила руководитель исследования.

Ранее в Кировской области составили портрет пьяного водителя.