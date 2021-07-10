В Вятке извлекли из воды тело утонувшей женщины

Трагедия произошла в Вятскополянском районе у села Слудка.

Две местные жительницы пошли купаться на Вятку. Они отдыхали и загорали. Какое-то время спустя одна из подруг не обнаружила свою приятельницу рядом. Поиски не увенчались успехом. Женщина обратилась в полицию.

Стражи правопорядка обнаружили в реке и извлекли из воды тело утонувшей женщины. Ей было всего 32 года.

В последние дни, по сообщениям УМВД по Кировской области, тонет очень много жителей региона. Так, в июне в Нововятске в реке утонула 18-летняя девушка, днем ранее у нового моста — 12-летний подросток. А в начале июля в кировском аквапарке захлебнулся 11-летний мальчик, приехавший в областной центр с семьей из Кильмези. Полицейские просят жителей региона быть крайне внимательными на воде и соблюдать правила безопасности.