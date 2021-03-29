В Вятку сбросили фенол

26 марта во время контрольного мероприятия специалисты «Водоканала» обнаружили в Вятке остаточный фенол. По предварительным данным, он мог появиться в реке из-за сброса загрязняющих веществ предприятием, которое находится выше по течению реки.

В настоящее время лаборатория «Водоканала» работает в усиленном режиме. Всем контролирующим органам направлены письма с просьбой провести проверку потенциальных источников загрязнения.

Проверки питьевой воды показали, что опасности нет – вода, прошедшая очистку, соответствует нормативам. Несмотря на это, кировчане отмечают, что в некоторых домах вода из-под крана пахнет йодом.

Сейчас «Водоканал» проводит ежечасный отбор и анализ проб речной воды, поступающей в городские сети. Усиленный контроль будет продолжаться до тех пор, пока кировчане не перестанут жаловаться на запах медикаментов от водопроводной воды.

Для справки

Фенол – летучее вещество с резким запахом. Он начинает ощущаться, только если концентрация вещества сильно превышена. Фенол легко приникает в организм через кожу, желудок и легкие, вызывая рвоту, понос, слабость и, в некоторых случаях, отек легких и проблемы с сердцем.

Одна из крупных утечек фенола была зафиксирована в 1990 году в Башкирии и получила название «фенольной весны». Тогда из-под кранов в домах местных жителей потекла вода с резким запахом карболки, отпугнувшим и одновременно спасшим тысячи людей.

Ранее мы писали, что чепецкое предприятие оштрафовали за сброс сточных вод в Чахловицу.