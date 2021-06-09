В Вятке у «Титаника» утонула девушка

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Хорошая погода — повод отправиться на пляж. Однако вода таит опасность. На днях в Кирове на городском пляже утонула девушка. Об этом сообщили журналисты программы «Место происшествия».

В сюжете говорится, что на пляж у «Титаника» пришла пара. Молодой человек и его 18-летняя спутница сначала загорали. Потом горожанка пошла искупаться и пропала. Юноша кинулся за помощью.

Были организованы поиски. Пока результатов нет. Известно, что к делу подключились следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Фото из открытых источников