В Вятские Поляны прибыли новые автобусы, которые призваны решить проблемы с пассажирскими перевозками. Об этом сообщает районная газета «Вятско-Полянская правда».

13 января в областном министерстве транспорта состоялась встреча с участие глав Вятских Полян и Вятскополянского района, а также представителей КПАТ. Участники мероприятия обсудили передачу новых автобусов «Краснополянской автоколонне», которая занимается пассажирскими перевозками в районе.

17 января такая же встреча прошла уже в Вятских Полянах. Как сообщил на ней глава района Андрей Чернов, автобусы прибыли. Однако чтобы выпустить их на маршруты, потребуется еще некоторое время.

— Автобусы пришли. Но по факту на них нужно менять резину на зимнюю, регистрацию в ГИБДД проходить… Для этого потребуется еще некоторое время. Убедительная просьба ко всем жителям города и района – понять эти процедурные факторы. А мы со своей стороны обещаем как можно быстрее сделать все, чтобы и в городе, и в районе эти автобусы поехали, — говорит Андрей Чернов.

Пока вопрос решается, пассажирские перевозки будет по-прежнему осуществлять «Краснополянская автоколонна» на имеющейся технике.

Проблемы с пассажирскими перевозками в Вятскополянском районе начались несколько лет назад. Их причинами стали изношенный автопарк и нехватка кадров ( а также машин – в «Краснополянской автоколонне» их всего 11). Как следствие, в районе (а с прошлого года – и в райцентре) значительно сократилось количество рейсов, что вызвало недовольство жителей.

Ранее глава Вятскополянского района прокомментировал «КП» информацию о проблемах с автобусным сообщением в нескольких населенных пунктах.

Фото: vp43.ru