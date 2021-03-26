В Вятских Полянах благоустроят площадь с фонтанами

В этом году в Вятских Полянах будет завершено благоустройство площади Труда. Оно пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Работы на площади Труда имени Ф. Трещева начались еще в 2018 году и были поделены на несколько этапов. В первый год было проведено озеленение парка, высажены клумбы и сделан пешеходные дорожки. В 2019 году на площади установили видеонаблюдение, повесили световые гирлянды и отремонтировали тротуары. А в прошлом году здесь заменили оборудование фонтана и убрали аварийные деревья.

В 2021 году работы подошли к завершению. На последнем этапе на площади заменят плитку, посадят новые деревья и установят скамейки и фонари. В результате местные жители получат отличное место для отдыха и прогулок.

В обшей сложности в текущем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено не менее 72 общественных пространств и такое же количество дворовых территорий в 32 муниципалитетах области.

А с 26 апреля по 20 мая пройдет голосование по выбору объектов для благоустройства. Оно будет проводиться на единой платформе 43.gorodsreda.ru. Принять в нем участие смогут все россияне в возрасте от 14 лет.