В «Полянских Альпах» заметили раздетого сноубордиста

Жители Вятских Полян заметили сноубордиста, который катается с голым торсом. Фото закаляющегося спортсмена опубликовала местная жительница.

Спортсмена зовут Сергей. Он тренируется на трассе «Полянские Альпы», открытой в 2018 году, и привлекает внимание людей своим необычным видом.

Крепкий мужчина в возрасте катается на «доске» без куртки, без кофты и даже без футболки. Как рассказали местные жители, таким образом Сергей загорает и закаляется.

«Лишнюю» одежду мужчина снимает каждый год с наступлением солнечных дней. Катается Сергей часто и находится в отличной физической форме.

— На нашей Стрелке можно встретить много интересных людей! Вот, например, Сергей. Не желаете последовать его примеру и позагорать, покататься с гор? — спросила жительница Вятских Полян Елена, поделившись снимками Сергея.

Фото: Елена Иванова