В Вятских Полянах лиса напала на девочку

Инцидент произошел во второй половине марта. До этого лисы нередко появлялись на улицах города. О происшествии рассказали в администрации Вятских Полян.

Местные жители не раз встречали лисиц на северной окраине города у реки Тойменки и даже стали свидетелями драки рыжих хищниц с собакой. А через некоторое время на улице Пушкина лиса напала на девочку.

Затем во дворе одного из домов на окраине города нашли труп лисы, а через некоторое время умерла собака в доме неподалеку. 7 апреля анализы показали, что пес умер от бешенства.

В настоящее время в Вятских Полянах начата процедура наложения карантина. Всех, пострадавших от укусов животных в последнее время, поросят обратиться к медикам, чтобы сделать прививки. Также местным жителям рекомендуют срочно привить от бешенства своих домашних питомцев. Во время карантина это можно будет сделать в любой день бесплатно на ветеринарной станции.

Ранее в Верхошижемском районе сняли на видео лису, которая пришла в деревню.