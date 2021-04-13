В Вятских Полянах объявили карантин по бешенству

Указом губернатора Игоря Васильева на территории Вятских Полян установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству.

Эпизоотическим очагом определена территория личного подсобного хозяйства по адресу пер.Крайний, 10.

На период карантина запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз.

Карантин введён до особого распоряжения.

С документом можно ознакомиться здесь.

Ранее мы сообщали о том, что в Вятских Полянах лиса напала на девочку.

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