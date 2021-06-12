В Вятских Полянах открылась выставка оружия времен Великой Отечественной войны

Уличная выставка «Трещёв, штрихи к портрету» открылась в Вятских Полянах в День России. Она посвящена оружейнику и директору Вятскополянского машиностроительного завода Федору Трещеву.

Технолог-оружейник Федор Трещёв попал в Вятские Поляны вместе с эвакуированным из Подмосковья заводом. В 1943 году он стал лучшим мастером, а в 1955 – директором Вятскополянского машиностроительного завода. Федор Иванович руководил предприятием 41 год, без преувеличения создав не только предприятие, но и город.

На выставке «имени Трещёва» представлено оружие, старые фото и реалии быта военных лет. Здесь можно увидеть пулемет Дегтярева первой модели, немецкий пистолет-пулемет мп-40, ППШ-41, винтовку Мосина, винтовку Токарева, автомат Калашникова, СКС, он же карабин Симонова…

А вот буханка черного хлеба – норма на человека на весь день (считайте – на семью, по числу работников).

Здесь же и старые фотографии, где одна из местных жительниц нашла своего деда.

Рядом с выставкой идет сбор подписей за присвоение Вятским Полянам почетного звания «Город трудовой доблести».