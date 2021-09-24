В Вятских Полянах открыли обновленную площадь Труда имени Трещева. Мероприятие было приурочено к грядущему Дню машиностроителя, а также к 100-летию со дня рождения директора завода «Молот» Федора Трещева. Об этом сообщает сайт города Вятские Поляны.

Площадь Трещева была открыта 40 лет назад. В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» началась ее реконструкция, которая продлилась почти 4 года. Была заменена плитка, отремонтирован памятник, установлены скамейки и новые фонари.

Появились клумбы и пешеходные дорожки, а также было установлено видеонаблюдение. Но самым трудоемким и дорогим мероприятием стал ремонт фонтана. В мае этого года ход работ по благоустройству площади проконтролировал губернатор Игорь Васильев.

Теперь у жителей Вятских Полян появилась благоустроенная зона отдыха. На ее открытие собралось немало горожан. С праздником жителей поздравили глава города Валерий Машкин, директор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев и другие известные вятскополянцы.

После официальных речей на мероприятии выступили местные творческие коллективы. А под конец праздника, несмотря на пасмурную осеннюю погоду, был включен фонтан.

Фото: vp43.ru