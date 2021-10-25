В Вятских Полянах подростки задержали цыганку, которая ограбила бабушку

В Вятских Полянах группа ребят задержала цыганку, которая ограбила пенсионерку и попыталась скрыться.

Инцидент произошел 22 октября. Днем в квартиру к 89-летней пенсионерке позвонила цыганка. Когда бабушка открыла дверь, незваная гостья оттолкнула ее и зашла внутрь.

Найдя сумочку, где лежали сбережения старушки, злоумышленница забрала 55 тысяч рублей и убралась восвояси. На прощание она ударила хозяйку квартиры входной дверью.

Пенсионерке сильно попало по руке, однако она сумела выбежать во двор и закричать «Держите вора!». Трое девушек и двое парней, гулявшие во дворе, догнали цыганку, забрали у нее деньги и удерживали ее до приезда полиции. Пострадавшей ребята оказали первую помощь.

По факту грабежа с применением насилия было возбуждено уголовное дело. На время следствия цыганку поместили под стражу.

Подросткам, оказавшимся учениками вятскополянской гимназии и гуманитарного колледжа, выразили благодарность. В ближайшее время их ждет награда от Общественного совета при УМВД России.