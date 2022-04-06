В Вятских Полянах раскрыли попытку ограбления ювелирного магазина

Полиция раскрыла попытку ограбления ювелирного магазина в Вятских Полянах, совершенную больше года назад. Об этом сообщили в УМВД.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. В магазин вошли двое мужчин в масках и попытались похитить украшения из драгоценных металлов.

Грабителей спугнули продавцы. Злоумышленники скрылись. Если бы преступление удалось, ущерб владельцу салона составил бы порядка 3,5 миллиона рублей.

По факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело. Первые поиски не принесли успеха, но работа продолжалась. Отрабатывались аналогичные преступления в других регионах.

На днях подозреваемые – двое мужчин 39 и 43 лет – были задержаны в Тульской области. Гастролеров «взяли» за другое преступление.

Вятскополянские полицейские выехали в командировку и допросили задержанных. Они признались в попытке ограбления магазина.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение. Расследование продолжается.