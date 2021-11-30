В Вятских Полянах семья с детьми спаслась из горящего дома

В Вятских Полянах пожарный извещатель помог семье с детьми спастись из горящего дома. Историю с хорошим концов рассказали в МЧС.

Инцидент произошел в субботу 27 ноября. На улице Чехова загорелся дом, в котором жила семья с двумя дочерями.

Как рассказал хозяин дома, он проснулся от сигнала пожарного извещателя. Мужчина почувствовал сильный запах дыма и понял, что дом горит. Он взял детей и бросился к дверям, но путь был уже отрезан огнем. Тогда мужчина разбил окно, и через него все трое выбрались на улицу. Мама девочек во время ЧП была на работе.

Извещатель сработал вовремя – когда мужчина с дочками выбрался на улицу, огонь перекинулся на соседний дом. Спасаясь через окно, все трое получили порезы и небольшие ожоги, однако остались живы.

Деревянный дом семьи сгорел полностью. В настоящее время родители с детьми живут у родных.

В ГУ МЧС советуют семьям установить автономные дымовые пожарные извещатели. Они помогают обнаружить пожар на ранней стадии. О возгорании извещатель сообщает громким звуковым сигналом – 85 децибел. Этого достаточно, чтобы разбудить даже крепко спящего человека.

Ранее мы писали, что в Кировской области установят более 5,3 тысячи пожарных извещателей.