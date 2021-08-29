В Вятских Полянах собираются восстановить пристань

Районный центр Кировской области получит финансирование на благоустройство.

Восстановление пристани и речного порта предполагает проект по благоустройству исторической части некогда города Вятские Поляны. Он победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Теперь город получит на реализацию деньги из федерального бюджета. Кроме строительства исторического места предполагается благоустройство набережной, детской и спортивной площадок на ней, улицы Ленина. Предполагается проложить велодорожки, установить светильники, урны и лавочки, провести озеленение и так далее, сообщает паблик «Позитивные Поляны» в соцсети.