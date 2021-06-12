В Вятских Полянах стартует сбор подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести»

12 июня, в День России, в Вятских Полянах стартует сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». Значимое событие прокомментировал глава Вятских Полян Валерий Машкин.

— Вы знаете, у нас сегодня не 2, а 3 праздника – День России, День города и старт сбора подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести». Я уверен, многие знают, что оружие Победы ковалось и на нашей земле. Более 2,5 миллиона ППШ — пистолетов-пулеметов Шпагина — было изготовлено именно на вятскополянском заводе. Это около 50 процентов всего оружия, которое было выпущено в годы Великой Отечественной войны. Поэтому для наших горожан, чьи бабушки и дедушки работали на этом заводе, важно получить это звание, чтобы помнить, что никто не забыт и ничто не забыто. И для нашего небольшого города это будет очень значимым событием.

По словам Валерия Машкина, новость о возможном присвоении почетного звания жители города восприняли очень воодушевленно. При поддержке правительства Кировской области был создан сайт для сбора подписей. Свои подписи через интернет оставили уже более 100 человек.

Как подчеркнул глава города, никаких финансовых преференций звание не принесет, однако даст дополнительное преимущество при участии в грантовых конкурсах.

На сегодняшний день в Вятских Полянах живут 7 ветеранов Великой Отечественной войны и около 300 тружеников тыла.

Кстати! На столе у главы Вятских Полян Валерия Машкина лежит книга о создателе ППШ Георгии Шпагине. Она вышла в свет в этом году. Ее автор – Марина Пислегина, директор Вятскополянского исторического музея. Над книгой она работала около 4 лет, изучая архивы и встречаясь с родственниками создателя оружия Победы.