В Вятских Полянах задержан мужчина, избивший сторожа дома культуры

Уличный «боец» был обнаружен сотрудниками «Росгвардии».

В Вятских Полянах сторож местного ДК сообщил, что ему нанес побои молодой человек. При обходе дома культуры он сделал замечпние незнакомцу. Тот отреагировал неадекватно и начал распускать руки.

Росгвардейцы, получив ориентировку, начали поиск злоумышленника. И обнаружили его неподалеку от места происшествия. Мужчина, избивший сторожа дома культуры, был задержан. Им оказался житель Вятских Полян 1991 года рождения. Сейчас он находится в полиции.

Ранее мы сообщали о шокирующем случае, произошедшем накануне в Кирове. Мужчина при ребёнке на улице избил женщину.