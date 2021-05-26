В Вятский художественный музей вернули шедевр

Картина «Бразильский пейзаж» несколько лет находилась на реставрации.

Вятских художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых делится хорошими новостями. Туда привезли произведение голландского художника XVII Франса Поста. Ранее картина «Бразильский пейзаж» была выставлена в нашем музее, но в 2019 году ей потребовалась реставрация. Картину увезли в реставрационный центр им. Грабаря.

Сейчас шедевр вернулся в родные стены в достойном виде. Реставраторы сделали всё возможное, чтобы картина получила вторую жизнь. К слову, это достаточно возрастное произведение искусства.

Франс Пост творил в эпоху барокко. Его «Бразильский пейзаж» выполнен в традиционном направлении голландской живописи. Это панорамный пейзаж в монохроме. Написано произведение было в 1645 году. Оно оказалось в Вятском художественном музее в начале прошлого века. Его привезли из Государственного музея изобразительных искусств. Картина является ценным экспонатом.

Фото: irov-artmuzeum.ru