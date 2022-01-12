В Вятскополянском районе спасают кошку, пострадавшую на пожаре

Зоозащитники пытаются спасти кошку, получившую сильные ожоги во время пожара.

Инцидент случился в новогодние праздники в Вятскополянском районе. Утром 6 января в деревне Старая Малиновка загорелся дом, в котором жил пожилой мужчина. Спастись ему удалось благодаря кошке.

— Разбудила кошка, истерически прыгая по дому! Горели сени, огонь поднимался на крышу, дым проникал внутрь дома, — рассказал «ВКонтакте» начальник ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны Дмитрий Попырин.

Мужчина выбрался на улицу через окно и остался жив. Однако в доме находились и животные – 5 кошек. Как минимум 2 из них смогли выбраться из огня. Одной помощь не требуется, а вторая получила тяжелые ожоги.

— Волонтёрам сообщили, что к соседям мужчины приползла одна выжившая кошка! Она в ужасном состоянии, страшные ожоги, она горела заживо! Кошка просто чудом выжила! – сообщается в группе «ПОЗИТИВНЫЕ ПОЛЯНЫ | Вятские Поляны Кукмор».

В тот же день животное увезли в ветклинику в Казань. Сейчас ей оказывают помощь. Неравнодушных кировчан просят оказать поддержку на оплату клиники и лечения. Спасенной дали имя Муся.

Фото: vk.com/public142355637