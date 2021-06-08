В Вятскополянском районе водитель сбил пенсионера на пустой трассе

Все произошло накануне днем на трассе Киров – Вятские Поляны.

В 17-ти км от Малмыжа, неподалёку от деревни Новая Смаиль, 29-летний водитель «Лады Калина» с прицепом сбил 63-летнего пешехода. После столкновения, по данным ГИБДД региона, хозяин авто зачем-то съехал в кювет.

Пожилой мужчина, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас стражи правопорядка разбираются, что послужило причиной происшествия – днем сложно не заметить взрослого человека на дороге.

Часом позже на Октябрьском проспекте областного центра 38-летний владелец Chevrolet Aveo при повороте налево сбил девушку-велосипедиста. Она получила травмы, но медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее мы сообщали о том, что в Кирове мужчина напал на фельдшера скорой помощи на остановке общественного транспорта.

Фото: ГИБДД Кировской области