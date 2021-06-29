В Вятскополянском районе ввели режим ЧС из-за сильной засухи

Аномальная жара и отсутствие дождей привели к гибели посевов сельскохозяйственных культур в Вятскополянском районе.

По этой причине с 23 июня на территории района был введен режим ЧС. Соответствующее постановление было подписано главой района Андреем Черновым и опубликовано в районной газете.

Согласно документу, районный отдел сельского хозяйства должен подготовить обращение в минсельхоз Кировской области об оказании помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от почвенной засухи. Также специалисты отдела подсчитают сумму ущерба, причиненного сельскохозяйственной отрасли района.

В настоящее время товаропроизводителям рекомендовано принять меры по снижению ущерба от ЧС и бросить все силы на спасение урожая.

Ранее синоптики рассказали, когда закончится аномальная жара в Кировской области.