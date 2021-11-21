В Вятскополянском районе задержали молодого поджигателя

Вчера оперативникам угрозыска удалось установить, кто виновен в серии пожаров в поселке Красная Поляна.

Оказалось, в бесхозных и пустующих строениях — сараях и некогда жилых зданиях, огонь разжигал 18-летний местный житель. Сейчас он рассказывает следователям как и для чего он это совершал. Об этом сообщили наши коллеги из газеты «Вятско-Полянская правда.»

Местные жители сокрушаются, что правоохранители не сообщили, как зовут поджигателя, который держал в страхе весь поселок. В то же время радуются, что он совершеннолетний, а значит получит по заслугам.

Ранее мы сообщали, что в Вятскополянском районе в пожаре пострадали два дома.

Фото: vk.com/vp_pravda