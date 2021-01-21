В Вятской ТПП в 2020 году зарегистрировали более 200 товарных знаков

Сотрудники палаты помогают с выбором названия и знака и его заверением.

Отдел защиты интеллектуальной собственности ВТПП в минувшем году зарегистрировал более 200 товарных знаков. Также консультировали по вопросу регистрации и давали советы по подбору названия и защите знака.

Чтобы дать оценку возможности регистрации важно обладать не только теоретическими и лингвистическими знаниями, но и в области патентной деятельности. Квалификация сотрудников ВятТПП позволяет быстро и объективно дать прогноз по возможности регистрации товарного знака и оформить документацию.

Уже при подаче заявки специалисты палаты учитывают сходство звучания и написания словесного товарного знака клиента с ранее зарегистрированными знаками на разных языках и выдают клиенту соответствующие рекомендации. Исходя из этой информации предприниматель может сделать необходимые корректировки еще до подачи заявки, чтобы регистрация знака прошла легче. Своевременный лингвистический анализ помогает избежать дополнительных запросов при проведении экспертизы обозначения Роспатентом, что сокращает сроки регистрации словесного товарного знака до 3-4 месяцев.

Фото: vyatskayatpp