В выходные Киров окончательно засыплет снегом

Синоптики озвучили прогноз погоды в Кирове на предстоящую пятницу и выходные. По данным метеорологов, в областном центре ожидаются сильные снегопады при теплой погоде.

Пятница, 29 января, принесет небольшое похолодание. Днем ожидается до -5 градусов, а к ночи вновь потеплеет. На сутки снег немного утихнет, дав дорожникам время на очистку улиц. А в субботу осадки накроют город с новой силой.

30 и 31 января в Кирове ожидается -1… -2 градуса и сильный снег. Водителям советуют быть осторожнее и без необходимости не садиться за руль.

Снежная волна прокатилась по Кирову 28 января, засыпав снегом дороги и став причиной множества аварий. До этого в область на несколько дней заглянули аномальные морозы.

Фото: Лариса Буторина (vk.com/meteokirov)