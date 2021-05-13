В выходные кировчан ждет небывалая для мая жара

Аномальная жара задержится в Кирове на все выходные. Такой прогноз погоды сделали синоптики.

14, 15 и 16 мая в Кирове ожидается до 29 градусов тепла днем и от 11 до 15 ночью. Осадков не предвидится, а ветер будет слабым и преимущественно южным. Аналогичная погода, по предварительным прогнозам, ждет кировчан и на следующей неделе.

Ранее об аномальной жаре в нескольких региона страны предупредили в российском Гидрометцентре. Тропическое тепло – до 31 градуса – накроет Поволжье, Новгородскую и Кировскую область в ближайшие дни. Как отметила завлабораторией Людмила Паршина, такой жары во второй декаде мая не было очень давно.