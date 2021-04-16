В выходные кировчане увидят полярное сияние

О возможности наблюдать красивейшее явлении сообщил паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Как говорится в группе, наблюдать сполохи на небе жители Кировской области смогут сегодня и завтра вечером.

— Сейчас на Солнце наблюдаются две корональные дыры – CH1006 и CH1007. Поток заряженных частиц солнечного ветра из корональной дыры порождает полярное сияние – многоцветное свечение в верхних слоях атмосферы Земли.

В ночь с 16 на 17 апреля на Земле ожидается малая геомагнитная буря, которая «создаст» полярное сияние над северной частью горизонта. Шансы посмотреть на сполохи есть и в субботний вечер. Погода ожидается ясная, а значит, вдали от городских огней сияние будет хорошо видно.

Следить за параметрами полярного сияния можно на сайте NOAA.

Фото: vk.com/astro_kirov