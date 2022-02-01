В выходные операторы колл-центра «122» в Кирове приняли более 2,5 тысячи звонков

В выходные 29-30 января операторы колл-центра «122» в Кирове приняли более 2,5 тысячи звонков. А сотрудники медучреждений совершили более 14,5 тысячи выездов на дом к пациентам. Об этом сообщили в областном минздраве.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, антирекорды по числу заболевших коронавирусом фиксируются каждый день. За 2 недели заболеваемость выросла с 200 до почти 1000 новых случаев в сутки.

— Колл-центры всех медицинских организаций работают с максимальной нагрузкой. Только за минувшие выходные на линию «122» поступило более 2500 тысяч звонков. Операторы Кировского клинико-диагностического центра за 2 выходных дня обработали более 3900 обращений на линию, а бригады скорой помощи совершили 2139 выездов за сутки, — рассказал глава минздрава.

На сегодняшний день в Единой региональной информационно-справочной службе «122» работают 76 операторов. Среди них – студенты медколледжа.

Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в текущей ситуации труд каждого медработника важен и ценен как никогда. И кировчан просят проявить терпение и понимание к загруженности медиков.

– Врачи, медсестры, фельдшеры – тоже люди, они болеют, устают, огорчаются, встречаясь с агрессией на приеме или читая про себя в социальных сетях. Давайте поддержим их в этот непростой период. Если состояние вашего здоровья позволяет, придите на прием лично в амбулаторный ковидный центр, – сказал первый зампред.

Отметим, что на 1 февраля в Кировской области выявлено 933 новых случая коронавируса — на 1 меньше, чем в предыдущие сутки. Количество пациентов, одновременно болеющих коронавирусом, при этом составляет 22154 человека. 2,8 тысячи из них лежат в стационаре.