Прогноз погоды в областном центре с 18 по 20 июня.
В выходные в Кирове будет жарко и солнечно. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.
В пятницу, 18 июня, будет +21 градус Цельсия днем и +15 градусов ночью.
В субботу, 19 июня, ожидается самый жаркий на неделе день: +28 градусов. Ночью также будет тепло — около +18 градусов.
20 июня, в воскресенье, столбики термометров покажут +26 градусов днём и +15 градусов ночью.
Все выходные будет светить яркое солнце.
Напомним, в середине недели Киров накрыла гроза с градом. Сотрудникам коммунальных служб пришлось ликвидировать последствия непогоды.
Фото: admkirov.ru