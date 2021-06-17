Прогноз погоды в областном центре с 18 по 20 июня.

В выходные в Кирове будет жарко и солнечно. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

В пятницу, 18 июня, будет +21 градус Цельсия днем и +15 градусов ночью.

В субботу, 19 июня, ожидается самый жаркий на неделе день: +28 градусов. Ночью также будет тепло — около +18 градусов.

20 июня, в воскресенье, столбики термометров покажут +26 градусов днём и +15 градусов ночью.

Все выходные будет светить яркое солнце.

Напомним, в середине недели Киров накрыла гроза с градом. Сотрудникам коммунальных служб пришлось ликвидировать последствия непогоды.

Фото: admkirov.ru