В выходные в Кирове будут ловить пьяных водителей

12 марта в Кирове пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. В них примут участие сотрудники ГИБДД, дружинники и активисты «Ночного патруля».

Рейды пройдут в Ленинском районе Кирова. Также автоинспекторы будут контролировать въезды в город и выезды из него. В целях исключения коррупционных инцидентов все проверки записываются на видеорегистраторы.

Водителям напоминают о недопустимости пьяного вождения. За управление транспортом в нетрезвом виде автовладельцам грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и 30-тысячный штраф.

Ранее в ГИБДД назвали 6 районов Кировской области, где чаще всего происходят смертельные ДТП.