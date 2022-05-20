В конце мая в Кировской области погода резко испортилась. На днях снег выпал в Сунском и Оричевском районах. В областном центре температура тоже не теплом не балует. По прогнозам специалистов, в выходные в Кирове похолодает ещё сильнее.

Если в пятницу, 20 мая, днём было около +9 градусов Цельсия, то в субботу похолодает до +6 градусов. Также возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 22 мая, ожидается аналогичная погода. Ночные температуры также составят около +1… +2 градусов Цельсия.

Напомним, в Кирове сделан долгосрочный прогноз погоды на лето.

Фото: Людмила Калинина