В выходные в Киров придет потепление с сильными снегопадами

20 ноября в Кирове снова ожидается сильный снегопад. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

17-18 ноября в Кировскую область придет сильное похолодание до -19 градусов. Однако в пятницу 19 ноября снова потеплеет. Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов.

Потепление будет сопровождаться снегопадами, сначала умеренными, а потом сильными. В субботу в Кировскую область может заглянуть юго-западный циклон, который принесет с собой много снега.

Субботний снегопад обеспечит хороший прирост высоты снежного покрова. В Кирове появятся настоящие зимние сугробы.

После снежных выходных кировчан снова ждет похолодание до -10 градусов.