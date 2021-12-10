Температурные качели в областном центре продолжаются. Синоптики сообщили о том, что в выходные в Кирове снова ударят морозы.

Специалисты, в том числе из Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили жителей областного центра о том, что в городе резко похолодает. В выходные дни столбики термометров опустятся до -20…-25 градусов Цельсия.

В пятницу, 10 декабря, днём будет −14 градусов Цельсия, а

ночью уже −22 градуса. Выпадет небольшой снег.

11 декабря, в субботу, похолодает до −17 градусов. День будет облачный с прояснениями. Ночью температура воздуха составит −23 градуса Цельсия.

В воскресенье, 12 декабря, в Кирове днём ожидается такая же погода, как и накануне. Ночью станет «теплее» на 2 градуса.

Фото: kirovpravda.ru