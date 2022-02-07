В январе 2022 года в Кировской области добыли 48 волков

В январе 2022 году на территории Кировской области было отстреляно 48 волков. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды.

Лидером по отстрелу хищников стал Шабалинский район. Здесь охотники застрелили 10 волков. На втором месте оказался Подосиновский район, где было добыто 5 серых хищников. Еще по 4 волка застрелили охотники в Опаринском и Мурашинском районах.

Также волков отстреливали в Верхошижемском, Богородском, Нолинском, Оричевском, Пижанском и других районах Кировской области.

Ранее мы писали, что жители Подосиновского района снова жалуются на «серых террористов». Так, на днях в поселке Пинюг волки утащили и съели собаку, оставив лишь следы крови.

Фото: vk.com/club201121540