В январе кировские компании выполнили «квартальный план» по экспорту

Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют, что поставки за рубеж с территории Кировской области в первом месяце 2022 года выросли более чем в 4 раза по сравнению с январём прошлого года.

Суммарный экспорт предприятий региона оценивается в 193,57 млн долларов США. Этот показатель также выше на 30,9% результатов, которые вятский бизнес продемонстрировал в декабре и примерно соответствует квартальному объёму поставок на внешние рынки в 2019-2020 годах.

Наиболее крупные партии товаров были направлены в государства ЕС и Латинской Америки. В первую очередь это удобрения и продукция неорганической химии. Самый крупный экспортный контракт предусматривал поставку в Бельгию продукции неорганической химии на сумму более 36 млн долларов.

Именно эта группа товаров оказалась лидером январского экспорта с территории Кировской области. Практически аналогичный результат показали поставщики на внешний рынок удобрений. Третья по значимости статья экспорта — древесина и изделия из неё (за исключением мебели).

Товарная структура экспорта в январе 2022 г., %

Данные ФТС РФ

Направления экспорта кировских предприятий в январе свидетельствуют, о высокой зависимости от поставок во враждебные государства. Крупнейшие экспортные партии были направлены в Финляндию (38,7 млн долларов США) и Бельгию (37,5 млн долларов США), а четвертую строчку в списке стран-импортёров кировской продуции заняла Латвия (10,7 млн долларов США). Между тем, эксперты предположили, что крупные компании из нашей области активизировали поставки на рынки Запада в условиях нарастания антироссийской риторики в январе месяце, чтобы опередить возможные санкции, которые противники нашей страны реализовали в феврале — начале марта текущего года.

Направления экспорта продукции кировских предприятий в январе 2022 года, %

Данные ФТС РФ