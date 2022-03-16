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В Яранске «десятка» вылетела с дороги и повисла на отбойнике

Юлия Зорина Авто, Новости, Происшествия

В Яранске водитель-бесправник на «десятке» устроил красивое ДТП.

Авария произошла 15 марта в 17.07 у дома №171а на улице Карла Маркса. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 разогнался и врезался в дорожное ограждение.

Судя по всему, скорость была немаленькой. «Десятка» заехала на отбойник и повисла на нем. Проверка документов показала, что прав на управление транспортом у водителя не было.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Травмы получили водитель ВАЗа и его 39-летний пассажир.

В Яранске «десятка» вылетела с дороги и повисла на отбойнике

Ранее в Кирове водитель «Фольксвагена» разогнался и повис на заборе. 

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Юлия Зорина