В Яранске «десятка» вылетела с дороги и повисла на отбойнике

В Яранске водитель-бесправник на «десятке» устроил красивое ДТП.

Авария произошла 15 марта в 17.07 у дома №171а на улице Карла Маркса. 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 разогнался и врезался в дорожное ограждение.

Судя по всему, скорость была немаленькой. «Десятка» заехала на отбойник и повисла на нем. Проверка документов показала, что прав на управление транспортом у водителя не было.

В результате происшествия пострадали 2 человека. Травмы получили водитель ВАЗа и его 39-летний пассажир.

Ранее в Кирове водитель «Фольксвагена» разогнался и повис на заборе.