В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

Его разместят на базе местной ЦРБ уже в первом полугодии 2022 года.

О нововведениях, которые сделают медицинскую помощь более качественной и доступной для жителей Яранска, стало известно во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет. Сегодня Игорь Васильев работает именно в Яранском районе. Его сопровождают министры.

Так, министр здравоохранения региона Андрей Черняев посетил местную центральную районную больницу. В учреждении за последние годы произошли большие преобразования.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения туда привезли 10 единиц оборудования, из них пять аппаратов ЭКГ. Работа по обновлению оборудования продолжается. Медики ждут поставку флюорографа, рентген-аппарата, компьютерного томографа.

Напомним, по словам Игоря Васильева одним из самых актуальных сейчас остаётся кадровый вопрос. Главный врач Яранской ЦРБ Анатолий Чепайкин уточнил, что работа по этому направлению ведётся. Например, в Кировском государственном медицинском университете и медколледже учится 20 целевиков, которые вернутся работать в Яранск.

Андрей Черняев поделился и ближайшими планами. Так, на базе Яранской ЦРБ готовится к открытию подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы. Это сделает медпомощь доступней. В подразделении можно будет проводить лечение зрения. Жителям не нужно будет выезжать из района. Сейчас готовится помещение, идёт его ремонт. Позже туда завезут современное оборудование. Предполагается, что откроют подразделение в первом полугодии 2022 года.

Фото: Александр Папырин