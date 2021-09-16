Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

Екатерина Сонина Выбор редакции, Власть, Главное, Новости

Его разместят на базе местной ЦРБ уже в первом полугодии 2022 года.

О нововведениях, которые сделают медицинскую помощь более качественной и доступной для жителей Яранска, стало известно во время рабочей поездки главы региона в муниципалитет. Сегодня Игорь Васильев работает именно в Яранском районе. Его сопровождают министры.

Так, министр здравоохранения региона Андрей Черняев посетил местную центральную районную больницу. В учреждении за последние годы произошли большие преобразования.

В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения туда привезли 10 единиц оборудования, из них пять аппаратов ЭКГ. Работа по обновлению оборудования продолжается. Медики ждут поставку флюорографа, рентген-аппарата, компьютерного томографа.

В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

Напомним, по словам Игоря Васильева одним из самых актуальных сейчас остаётся кадровый вопрос. Главный врач Яранской ЦРБ Анатолий Чепайкин уточнил, что работа по этому направлению ведётся. Например, в Кировском государственном медицинском университете и медколледже учится 20 целевиков, которые вернутся работать в Яранск.

В Яранске откроют подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы

Андрей Черняев поделился и ближайшими планами. Так, на базе Яранской ЦРБ готовится к открытию подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы. Это сделает медпомощь доступней. В подразделении можно будет проводить лечение зрения. Жителям не нужно будет выезжать из района. Сейчас готовится помещение, идёт его ремонт. Позже туда завезут современное оборудование. Предполагается, что откроют подразделение в первом полугодии 2022 года.

Фото: Александр Папырин

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина