В Яранске пенсионер убил мужчину, с которым познакомился в баре

Инцидент произошел 10 июня в местечке Знаменка.

Двое мужчин – 66-летний пенсионер и 51-летний местный житель – познакомились в баре-магазине. Мужчины вместе выпили, а затем младший предложил проводить своего нового знакомого до дома.

Придя домой, хозяин дал собутыльнику денег на покупку спиртного. Тот сходил в магазин, и застолье продолжилось.

В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора. В ходе конфликта хозяин квартиры сильно избил гостя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие завершено, материалы переданы в суд.