В Яранске появился трамвай

Жители городка заметили сегодня на одной из улиц необычную для глубинки картину.

Большая фура перевозила трамвай. Новенький транспорт сразу же привлёк внимание местных жителей. Тягач с грузом начали фотографировать.

Снимки появились и в интернете. Пользователи шутят, что наконец-то в Яранске появился свой трамвай. Но жалеют, что только проездом.

В комментариях кто-то пошутил, что если так пойдёт и дальше, то уже скоро в городе появятся яхты. В ответ другой пользователь выложил снимки, на которых действительно небольшое красивое судно, похожее на яхту. И его тоже транспортировали через Яранск.

К слову, по Яранску проходит федеральная трасса «Вятка». Она соединяет наш регион с соседними субъектами. Также через Яранск идёт дорога на Нижний Новгород. Поэтому на улицах районного центра можно увидеть самые разные перевозки.

Фото из паблика «Яранск»