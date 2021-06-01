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В Яранске появился трамвай

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Жители городка заметили сегодня на одной из улиц необычную для глубинки картину.

Большая фура перевозила трамвай. Новенький транспорт сразу же привлёк внимание местных жителей. Тягач с грузом начали фотографировать.

Снимки появились и в интернете. Пользователи шутят, что наконец-то в Яранске появился свой трамвай. Но жалеют, что только проездом.

В Яранске появился трамвай

В комментариях кто-то пошутил, что если так пойдёт и дальше, то уже скоро в городе появятся яхты. В ответ другой пользователь выложил снимки, на которых действительно небольшое красивое судно, похожее на яхту. И его тоже транспортировали через Яранск.

К слову, по Яранску проходит федеральная трасса «Вятка». Она соединяет наш регион с соседними субъектами. Также через Яранск идёт дорога на Нижний Новгород. Поэтому на улицах районного центра можно увидеть самые разные перевозки.

Фото из паблика «Яранск»

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Екатерина Сонина