В Яранске школьников перевели на удаленку из-за кишечной инфекции

19 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что учащихся школы №3 города Яранска временно переводят на дистанционное обучение. Причиной удаленки стала острая кишечная инфекция – норовирус, несколько случаев которой было зафиксировано в учебном заведении.

— В связи с выявлением норовирусной инфекции с клиникой кишечных расстройств у учащихся школы с 20.04.2021 по 24.04.2021 будет организована дистанционная форма обучения, — говорится в сообщениях, которые получили родители школьников от администрации учебного заведения.

Вероятно, этот срок не окончательный. Руководство школы будет ежедневно мониторить заболеваемость среди школьников и примет решение о дальнейшей работе с учетом анализа ситуации.

Информацию о случившемся подтвердили в районном управлении образования. Как отметили в ведомстве, ученики школы №3 действительно будут учиться дома из-за норовирусной инфекции. В настоящее время в школе проверяют сотрудников пищеблока.