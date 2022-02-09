В Яранске у храма восстановлена подсветка

Администрация города отчиталась, что работы по монтажу светящихся элементов у церкви XVIII века завершены.

Одной из достопримечательностей города Яранска является Успенский собор. Теперь он стал ещё заметнее. На нём появилась новая подсветка. Она включается в вечернее время.

Храм был подсвечен и ранее. Но лампы пришли в негодность. В результате было принято решение подсветку восстановить.

— Заключили контракт с подрядчиком. Он подошёл к делу профессионально. Заменил неисправные источники освещения. Взамен установил светодиодные. Примечательно, они экономичнее старых, — рассказали в администрации Яранского городского поселения.

Успенский храм был построен в конце XVIII века. Возводили его всем миром. Десять лет назад он стал кафедральным собором новообразованной Яранской и Лузской епархии Вятской митрополии.

Фото: vk.com/yaransk_official