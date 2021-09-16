В Яранском доме-интернате открылось отделение для временного пребывания граждан

В Яранском доме-интернате для престарелых и инвалидов появилось отделение для временного нахождения граждан. В преддверии приема первых жителей его показали губернатору Игорю Васильеву, который находится в Яранском районе с рабочим визитом.

Дому-интернату в Яранске 80 лет. Сегодня здесь живут 160 пожилых подопечных, уход за которыми круглосуточно осуществляют порядка 80 сотрудников. Условия здесь приближены к домашним: комфортно и уютно.

Несколько лет назад здесь открылось отделение для пациентов, которым требуется особый уход. По словам директора Людмилы Белоусовой, оно рассчитано на 20 человек и специально оборудовано для маломобильных граждан.

А недавно в доме-интернате было создано еще одно отделение – для временного пребывания. Это второе такое отделение в Кировской области. Первое было создано несколько лет назад в Кировском доме-интернате. Оно поможет близким престарелых родственников брать небольшие передышки, пока за их родными присматривают квалифицированные специалисты.

— Ухаживать за престарелым родственником иногда бывает нелегко. Часто близкие люди забывают про себя, полностью подстраиваясь под ритм и расписание своего родственника. И самые обычные, на первый взгляд, вещи – уделить время другим членам семьи или сходить по личным делам, становятся непростой задачей, отметила министр соцразвития Ольга Шулятьева.

Игорь Васильев познакомился с подопечными дома-интерната, а они в свою очередь рассказали ему, как проводят время: занимаются различными декоративно-прикладными искусствами, арт-терапией и физкультурой с учетом своих возрастных возможностей.

В учреждении регулярно проходят выставки творческих работ и шахматные турниры, а в библиотеке – литературные вечера. Увлечения помогают подопечным дома-интерната жить обычной жизнью и реализоваться в ней.

Жительнице учреждения Тамаре Грязиной 75 лет. Она живет здесь уже 2 года и считает интернат своим родным домом.

— В пандемию мы стали одной большой семьей. А сотрудники заботятся о нас как о своих родителях, — говорит пенсионерка.

Глава региона пожелал подопечным самого главного – здоровья и долголетия.