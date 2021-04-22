В Яранском районе двое охотников застряли в поле и устроили битву на ножах

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 апреля на дороге Пиштань – Яранск

Автомобилисты, проезжавшие мимо, заметили драку на обочине. Остановившись, они увидели двух мужчин, один из которых был ранен, и вызвали полицию и скорую.

Пострадавшего, 27-летнего жителя Яранска, госпитализировали с множественными ножевыми ранениями. Как выяснили полицейские, мужчины – шурин и зять – отправились на охоту, но машина застряла в поле. Охотники устроили пикник с алкоголем.

В ходе застолья они поссорились, шурин схватил нож и несколько раз ударил своего собутыльника. Раненый мужчина вырвался и побежал к дороге за помощью.

19-летнего агрессора задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.